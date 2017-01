Wevelgem nieuwjaart in jaren 80-stijl

Ondanks het gure koude regenweer was het gezellig warm in de Porseleinhallen. Voor de gelegenheid was alles omgetoverd met een jaren 80-kleedje. Vintagewinkel Elmoo richtte een knus hoekje in met consoles uit de jaren '80, zoals de Supernintendo. De schminkers van Mish Mash toverden de bezoekers om met een jaren 80-look. Een springkasteel veroverde de harten van de kleine aanwezigen.

De hongerigen konden zich te goed doen aan wafels, hotdogs, hamburgers... De dorstigen klonken met menig streekbier of cava op het nieuwe jaar. Het gemeentebestuur trakteerde elke bezoeker ook met een consumptie. Overal in de zaal weerklonk muziek uit de jaren 80 en werden er videoclips geprojecteerd uit de tijdperiode. Een eighties coverband nam de zaal op sleeptouw.

Op zondag 8 januari is er de nieuwjaarsdrink Knetter in Moorsele.

(TGM)