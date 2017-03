Westhoek gewapend tegen einde WOI-herdenkingsperiode

Dat zei de regiowerking van het toeristische provinciebedrijf Westtoer maandag bij de voorstelling van het strategisch beleidsplan 2018 - 2024. Gastronomie, onthaasten en recreatie worden prominenter naar voren geschoven.

De jongste jaren zakten minstens een half miljoen herdenkingstoeristen af naar de Westhoek, maar de regio lokt ook heel wat andere toeristen. Naar schatting kwamen bijna 3 miljoen dagtoeristen naar de Westhoek in 2015 en er werden 2 miljoen fietsers geteld op het fietsnetwerk. De toeristische sector genereert jaarlijks 139 miljoen euro en telt 2.100 voltijdse jobs.

De Westhoek wapent zich nu voor de periode na de herdenking. De regio wil de bestemming bij uitstek worden voor korte vakanties en daguitstappen en speelt daarbij zijn troeven uit, zoals gastronomie met tal van volkscafés en bruine kroegen, de relatie Westhoek-Westkust, het landschap en de band met Frans-Vlaanderen. Ook oorlog zal een rol blijven spelen, maar niet enkel WOI maar ook de Spaanse en Franse periode zal een plaats krijgen.

Daar zal ook al iets van te merken zijn in 2017. Zo zal Jean Blaute met Tournée Locale de bierbeleving in het najaar belichten. Er wordt ook een link gemaakt met het fietsroutes door enkele bierroutes te introduceren.

Uiteraard zal de Eerste Wereldoorlog dit jaar wel nog een prominente plaats innemen met onder meer '1917 totale oorlog in Vlaanderen'. Dat wordt een parcours van tentoonstellingen en infomodules in de zuidelijke Westhoek en brengt het verhaal van de Mijnenslag in 1917 en van de derde slag bij Ieper, de "battle of Passchendaele".

