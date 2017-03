West-Vlaming is veel gelukkiger met zijn of haar woning dan een Brusselaar

Wonen in een ruime woning in een groene omgeving met gezonde lucht is voor elke Vlaming de ultieme woondroom. De West-Vlaming slaagt daar prima in, want in deze provincie vindt een hoog aantal mensen die gelukkig zijn met hun woning én met hun leven. Er is tussen beide een duidelijk verband. Dit blijkt uit het Woonrapport 2017 van Reynaers Aluminium.

De helft van de West-Vlamingen geeft zijn woning een score van 7 of hoger op 10. Bovendien is slechts 15% niet gelukkig met zijn leven in het algemeen. Hiermee zitten de West-Vlamingen bij de kopgroep van mensen die gelukkig zijn met hun woning, al zijn de verschillen met de inwoners van de andere Vlaamse provincies erg klein. De Vlaming is dus behoorlijk gelukkig met zijn woning én zijn leven. Behalve als hij in een grootstedelijk gebied woont, zoals het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Daar geeft slechts 1 op 4 zijn of haar woning een score van 9 op 10 en is een kwart van de inwoners er niet gelukkig met het leven in het algemeen.

Omgeving bepalend

Het rapport van Reynaers Aluminium onderzocht de belangrijkste redenen waarom Vlamingen wel of niet gelukkig zijn met hun woning. Om te beginnen is de omgeving waar men woont bepalend. Bijna 3 op 4 West-Vlamingen geven aan het meest tevreden te zijn over de gezonde lucht, de ligging van hun woning (90%), en de privacy (77%). Het minst gelukkig zijn de West-Vlamingen met de beschikbare mobiliteitsvoorzieningen (18%). De helft van de mensen die in een grootstedelijk gebied als Brussel wonen geven aan dat ze deze aspecten erg missen samen. Bovendien ondervinden ze opvallend meer hinder van geluidsoverlast en verkeersonveiligheid. De factoren waar inwoners van een grootstad wel erg tevreden over zijn, zoals nabijheid van winkels (87%) en openbaar vervoer (79%), wegen dus niet op tegen de nadelen.

Naast de locatie hebben factoren zoals eigenaar zijn en wonen in een huis ook veel impact op het geluk. Zo is 84% van de West-Vlamingen die zeggen gelukkig te zijn met hun woning er ook eigenaar van en is die woning geen appartement, maar een huis. In een grootstad zoals Brussel woont 70% in een appartement en is ruim 1 op 3 geen eigenaar van zijn woning terwijl een ruime meerderheid dat liever wel zou willen.

Het meest gelukkig zijn de West-Vlamingen over het type woning waar ze in wonen (90%), de lichtinval en de oppervlakte van de woning (83%), het comfort (88%), en de aanwezigheid van een tuin of terras (80%).

De kans dat men op korte termijn verhuist is dan ook veel groter voor inwoners uit een grootstad dan voor West-Vlaming. Zo wil 40% van de ondervraagden uit het Brussels grootstedelijk gewest verhuizen tegenover amper 1 op 5 West-Vlamingen.

Ook als men wil verhuizen naar een nieuwe woning is de West-Vlaming beter af dan de inwoner van een grootstad zoals Brussel. Zo geven quasi alle inwoners van de grootstad (90%) aan dat hun financiële mogelijkheden hen beperken in het vinden van hun droomwoning. Ook in West-Vlaanderen spelen de financiële mogelijkheden, net als in de rest van Vlaanderen, een belangrijke rol in het al dan niet realiseren van de werkelijke woondroom (65%). Maar 50% van de West-Vlamingen geeft aan dat ze geen speciale besparingen moeten doen om hun huidige woning te bekostigen, terwijl dat in de grootstad slechts voor 1 op 3 het geval is.

