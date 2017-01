Wervik: "Titel bestemd voor overleden zoon"

Donald Buyze organiseerde eind augustus voor de tiende keer het Mith-festival. Aan de overkant van café Het Visputje langs de Oude Ieperweg in Kruiseke was er een recordopkomst. Familie en vrienden herdachten Tijs Buyze. Halfweg december 2006 werd hij het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval langs de Wervikstraat in Menen. Twee dagen later bezweek Tijs aan zijn verwondingen.

...