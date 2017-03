Wervik op weg naar een vriendschapsband met Flossenbürg?

Mogelijks komt er een vriendschapsverband tussen Wervik en Flossenbürg, gelegen in Beieren. Daar bevindt zich een concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog. De drie broers Durnez uit Geluwe verbleven er. Twee van hen overleefden het niet. Alleen Marcel Durnez kwam naar huis terug. Hij is vorig jaar overleden.

Zijn zoon Yves is de grondlegger van de vriendenkring van Flossenbürg, afdeling Geluwe. Een delegatie van die vriendenkring vergezelt de burgemeester dezer dagen. "Hij is de derde keer dat ik naar Flossenbürg ga", zegt burgemeester Youro Casier. "We hebben redelijk goede contacten met Flossenbürg dat ongeveer 1.700 inwoners telt. Hun burgemeester was hier vorig jaar te gast en werd ontvangen in ons stadhuis. Die verhalen van Marcel Durnez zaliger mogen niet vergeten worden. Dat intrigeert me en ik wil er me gewoon voor engageren dat die gruwel zich nooit meer zou herhalen."

"Een vriendschapsband zou dan kunnen uitgroeien tot een jumelage tussen Wervik en Flossenbürg op bijvoorbeeld cultureel en toeristisch vlak, het uitwisselen van kennis en ervaring. Het zit allemaal nog in een embryonale fase."

(EDB)