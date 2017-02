Werknemers hervatten werk bij Bombardier

Het personeel is donderdag bijeengekomen voor een laatste stand van zaken. De meesten hebben het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) woensdag in het Vlaamse parlement bekeken en nemen daar geen genoegen mee. De vakbonden zijn wel uitgenodigd voor een gesprek met de minister en gaan daar graag op in.

Overleg

Er volgt straks nog overleg met de directie, en dan wordt opnieuw naar het personeel gestapt. Velen kijken ook uit naar de vragen van de Brugse schepenen in het federaal parlement Franky Demon (CD&V) en Annick Lambrecht (SP.A) aan het adres van minister van Werk Kris Peeters en minister van Mobiliteit François Bellot (MR).

Zij willen vooral het dossier van de M7-bestelling van de NMBS op tafel gooien. Er is namelijk een addendum die melding maakt dat de volledige bouw, van ruwbouw tot eindafwerking, zou gebeuren in Brugge, maar daar wordt nu op teruggekomen door Bombardier. "Deze gemaakte afspraken moeten ook nagekomen worden", zegt Demon. "Het kan niet dat plots op alle beloftes wordt teruggekomen.""

Eerder deze week gaf Bombardier een inkijk in de vooropgestelde strategie voor de site. Zo zou Brugge geleid worden vanuit het Franse Crespin, zou de las- en schilderafdeling verdwijnen en zou de site gehalveerd worden. Dat kan leiden tot een halvering van het personeelsbestand, tot ongeveer 250 werknemers.

De vakbonden vroegen vanmorgen het personeel wel om terug aan de slag te gaan. Dat is deze middag gebeurd.

