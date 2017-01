Werken project O'Sea in Oostende starten in februari

Na het omstreden project The White van Groep Sleuyter nam de grote Brusselse projectontwikkelaar Allfin - vandaag gefuseerd en omgedoopt tot Immobel - het project over. Immobel begon van een schone lei en tekende de plannen voor de site helemaal opnieuw uit. In mei werd de bouwvergunning toegekend voor fase 1, het stuk op de hoek van Troonstraat en Leopold Van Tyghemlaan, het verst van het centrum van Oostende.

