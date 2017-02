Weer 12 vluchtelingen opgepakt in de regio Tielt

Eerder deze week werden al 18 vluchtelingen aangetroffen op een transport aan Quadrant. Woensdagmorgen werden weer 8 vluchtelingen gevonden, nu bij een vrachtwagen aan de ITC op het industriepark Noord. Dat bevestigt de Tieltse politiecommissaris Filip Feraux. "We staan in contact met de dienst Vreemdelingen, om te zien hoe het verder moet."

Woensdagmorgen werden nog eens vier vluchtelingen aangetroffen langs de openbare weg in de Pittemstraat in Ardooie. Ook zij werden naar het politiekantoor in Tielt gebracht.

(LVA)