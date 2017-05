Wedstrijd 'Win je winkel' levert Poperinge een ijsjeszaak op

"We zoeken ondernemende en enthousiaste mensen die in Poperinge een zaak willen starten", liet het centrummanagement weten bij de opstart van 'Win je winkel'. Eén startende ondernemer krijgt de kans om een jaar lang gratis een pand te huren op de Grote Markt. Verder in het prijzenpakket zit een starterspremie die kan oplopen tot 20.000 euro, een KW-advertentiepakket ter waarde van 2.000 euro, communicatie-advies en een Unizo-startersadvies. Uiteindelijk streden twee kandidaten voor de zege: Bart Mostaert met een ijsjeszaak en Tatjana Decaluwe met een tweedehandszaak in kledij.

Donderdagavond volgde de uitreiking van de wedstrijd en daarbij kwam Bart Mostaert als winnaar uit de bus. Hij heeft het plan opgevat om een ijsjeszaak op te starten. "Ik heb al heel wat ervaring in het zelfstandige leven", vertelt Bart, die in Poperinge woont. "Mijn ouders baten sinds enkele jaren L'Heritage uit, een B&B en tea-room op de markt van Reninge. Daarnaast hebben ze vele jaren ervaring met het zelf maken van roomijs met boerderijmelk. Voor de verkoop van ons ijs willen we een nieuwe winkel openen en waar kan dat beter dat op de markt van Poperinge? Ik ben alvast heel blij verrast. De opening van de zaak is voorzien voor november."