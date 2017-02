Ben ik bezweken? Neen. Was het lastig? Soms.

Zeker op bezoek in een sterrenrestaurant. Maar ook dat heb ik non-alcoholisch overleefd. De dame had sterretjes in de ogen toen ik tournée générale zei in plaats van minérale. Ze zag de omzet voor die middag serieus de hoogte in gaan. Ik heb me gelukkig snel herpakt.

Delen Nadelen? Mocktails, sapjes, infusies en water zijn ook niet goedkoop, zeg maar duur

Na de overheerlijke mocktail gingen we verder met allerhande sapjes en infusies. Ik wist niet dat je daar allemaal drank kon van maken: komkommer, citroengras, duindoornbessen, citrus, viooltjes, teveel om op te noemen.

Privé sommelier

Voordelen van dit alles? Je hebt een privé sommelier. Of mag je die man in dat geval niet zo noemen? Er wordt ook nogal wat verdoezeld. Een infusie in een wijnglas kan perfect doorgaan voor witte wijn. Je kruipt ook bloed nuchter achter je stuur. Iets wat van alle 7-gangen-menu-genieters die middag zeker niet kan gezegd worden. En je hebt een goed gevoel. Niet alleen in je maag maar ook door het feit dat je dit gekund hebt.

Nadelen? Ook wel een paar. Mocktails, sapjes, infusies en water zijn ook niet goedkoop, zeg maar duur. In mijn geval zo'n ? 53 per man. Zonder koffie wel te verstaan. Volgende keer hou ik het weer bij gewoon water. Sommige smaken van die drankjes ben je niet gewoon en zijn ook niet echt lekker. Misschien moet je ze wel leren drinken.

En ... na een tijdje verlang je toch echt naar een goed glas wijn bij al dat lekkers! Moet lukken voor de prijs van al dat water.

Maar we zijn over de helft. Tot volgende week!