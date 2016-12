Warmathons Music for life brengen 415.710 euro op

De radiozender organiseerde in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden en in Brussel een Warmathon. Deelnemers liepen, stapten of jogden en brachten zo geld in het laatje voor de verschillende goede doelen van het jaarlijkse benefietevenement Music for life. De laatste Warmathon vond vrijdag plaats in Gent en leverde 77.500 euro op.

Maar liefst 6.500 deelnemers namen dinsdag tussen 14 en 20 uur deel aan de Warmathon van Music For Life van Studio Brussel in Brugge, met start en aankomst in het Minnewaterpark en een passage in het Concertgebouw.

(Belga)