Waarom geen strandwachters in Zeebrugge tijdens verlengd weekend?

"Gemeenteraadslid Jasper Pillen kaartte dit probleem reeds aan in 2014, maar helaas is er in tussentijd niets veranderd. Meer zelfs, het lijkt er ook niet op dat de burgervader en zijn college er iets zullen aan doen" aldus Pillen. "Het Brugs stadsbestuur belooft al jaren om Zeebrugge aantrekkelijker te maken, maar daar komt maar weinig van in huis. Tijdens het verlengd Hemelvaartsweekend zal je op enkele kilometers verderop op de koppen kunnen lopen bij onze buren van Blankenberge en Knokke-Heist, terwijl het rustig zal blijven op het familiestrand van Zeebrugge" zegt bestuurslid Matthias Bil.

Gemiste kans

"Terwijl de zeehaven alle aandacht krijgt dat het verdient, laat het stadsbestuur Zeebrugge-bad links liggen. Met de negatieve berichtgeving omtrent de vluchtelingenproblematiek, was dit weekend nochtans het geschikte moment om Zeebrugge terug op een positieve manier in het daglicht te plaatsen door mensen naar het strand te lokken. Alweer een gemiste kans" concludeert voorzitter Michiel Vanroose.

(red)