'Vynckeneers' gehuldigd als ereburger in Harelbeke

"Als stad hebben wij onze eigen traditie en identiteit gecreëerd en het is mijn bedoeling om hierin ook verder te treden", sprak burgemeester Alain Top (SP.A) . De burgemeester vermeldde ook in wiens mooie gezelschap de ondernemers van het jaar voortaan vertoeven: van muzikant en acteur Wim Opbrouck, over drievoudig wereldkampioen van de Fifa Pierre Stevens tot voetbaltrainer Henk Houwaert, tennisser Xavier Malisse, wielrenner Stijn Devolder en veldrijder Eli Iserbyt. En daar horen nu dus ook Peter en Dieter Vyncke bij. Beiden kregen van het stadsbestuur een 3D beeldje aangeboden met hun eigen beeltenis. De Vynckeneers bedankten burgemeester en schepencollege met woorden waar Gerrit Callewaert trots zou op zijn: "Me zin straf preus en kontent..."

(LO)