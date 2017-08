VUB-professor blijft aandringen op extra voorzieningen voor senioren aan kust

In de recente VUB-studie werden de programmatiecijfers voor ouderenzorg aan de kust vergeleken met de huidige woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra en lokale dienstencentra. "Zolang er geen effectieve programmatienormen zijn, blijven de huidige van kracht", zegt Geerts. "Wij kijken dan ook uit naar die nieuwe programmering." CD&V liet al weten dat bevoegd minister Jo Vandeurzen (CD&V) daarmee bezig is.

"De VUB heeft zich gebaseerd op cijfers die verkregen werden van de Vlaamse administratie", reageert Geerts. "De VUB-analyse wijst op de spreiding tussen het effectieve aanbod en de huidige programmatie. Heel wat voorzieningen zijn ontoereikend aanwezig: dit ontkennen is niet wijs en niet vooruitziend. Op basis van onze analyse kan er maar één conclusie zijn: er moet bijkomend geïnvesteerd worden in alle voorzieningen voor ouderen en niet het minst aan de kust", aldus Geerts.

In verschillende gemeenten aan de kust, zoals De Panne en Knokke-Heist, is het tekort nijpend. "Er is ook in Bredene een tekort aan ROB-bedden, maar de gemeente doet een inspanning en realiseert op korte termijn 21 extra bedden. Zo zal het OCMW in totaal rusthuisbedden beheren", reageert burgemeester Steve Vandenberghe (SP.A) kort.

In Oostende is er dan weer geen tekort. "Bij ons is er niet meteen een probleem. We hebben ook het gevoel dat heel wat actieve senioren daar al mee bezig zijn. Bovendien hebben we zelf vanuit het Sociaal Huis heel wat voorzieningen in beheer", aldus Vanessa Vens (SP.A) van het Sociaal Huis. "Woonzorgcentra komen er dus niet meteen bij. We zijn trouwens bezig met de bouw van 60 serviceflats waarbij de huur afhankelijk is van het inkomen. Maar we zetten ook in op dagverzorgingscentra en kijken uit naar nachtverzorgingscentra, want mensen die zorgen voor hun hulpbehoevende partner hebben ook recht op rust, zowel overdag als 's nachts. We zijn constant bezig met preventieve doelgerichte acties en prefereren bijvoorbeeld bijstand aan huis. Dat is veel betaalbaarder dan een rusthuis", aldus Vens.

