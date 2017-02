Op zondag 19 februari verliet de 54 jarige Hilde Haers omstreeks 13 uur te voet het ziekenhuis AZ Zeno in Knokke-Heist. Zij is sindsdien niet meer opgemerkt. De vrouw is 1m60 groot en heeft half lang blond haar. Ze spreekt Nederlands.

Wie weet waar de vrouw zich bevindt of ze ergens heeft opgemerkt, neemt best contact op met de politie.