Vrouw uit Blankenberge vermist sinds vrijdag

Politie en parket vragen om uit te kijken naar Mieneke Buedts uit Blankenberge. Ze werd voor het laatst gezien op vrijdag 12 mei 2017. De vrouw is 40 jaar oud, maar lijkt jonger. Ze is tenger en 1m54 lang. Ze heeft zwart haar, een gebruinde huid, donkere ogen en een piercing in haar neus.

De vermiste heeft dringend medische verzorging nodig.

Hebt u de vermiste vrouw gezien of weet u waar ze is, neem dan contact op met de politie.

Ook aan Mieneke Buedts zelf wordt gevraagd een teken van leven te willen geven.