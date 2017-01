Vrijwilligers helpen bij afwerking zeilschip Mercator in Oostende

Eind 2015 verliet de Mercator zijn vertrouwde stek in Oostende voor een grondige restauratiebeurt op de scheepswerf IdP langs het kanaal Oostende-Brugge in Oostende. Het Vlaams Gewest, de eigenaar van het schip, trekt daar 3,4 miljoen euro voor uit. De werken aan de ruimtes benedendeks werden echter niet gedekt door de Vlaamse overheid. Daarom investeert de vzw Zeilschip Mercator nog 100.000 euro in deze ...