Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst overweegt klacht tegen 'poppenlegger'

In een mail viseert 'Blansky' - zoals de dader zichzelf noemt - de reddingsdienst en vraagt hen na te denken over hun collega's die dagelijks vluchtelingen uit het water moeten vissen. Ook het stadsbestuur krijgt een veeg uit de pan. "Dit is een zeer misplaatste reactie. Hier laten we het niet bij", zegt Joeri Vermoere van de VBZR.