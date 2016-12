Vrienden van overleden visser: "Een hart van goud, een geboren visser"

Voor de kust van Kent is op dinsdag 27 december een Belgische vissersboot gekapseisd die eerder was vertrokken uit Oostende. Het gaat om de Z.582 Assanat met drie opvarenden aan boord waaronder twee Belgen en een man uit Oostende met Mauritaanse roots. De schipper, Erick Maeckelbergh, overleed in een ziekenhuis in Engeland.

