"Vrees dat geboortebos in Oudenburg hondentoilet wordt"

Toen Stefaan Reynaert (Open VLD) informeerde naar de marktbevraging in het kader van de huur van een vervangende bestelwagen, legde burgemeester Ignace Dereeper (CD&V) uit dat er geen tijd was om offertes op te vragen omdat de wagen van de technische dienst defect was.

"Er is intussen een nieuwe lichte vrachtwagen besteld en tot die geleverd wordt, moest dringend in vervanging worden voorzien. Ik heb geïnformeerd naar prijzen bij andere garages en moet zeggen dat garage Capelle ons een heel gunstig tarief heeft gegeven: 225 euro per maand plus BTW. Bij collega's-garagisten kwam dit op meer dan 700 euro per maand", aldus de burgemeester.

"Ik vind trouwens dat dit geen punt is om in de gemeenteraad te behandelen", gromde Ignace Dereeper. Waarop Stefaan Reynaert antwoordde: "Dat maakt het nog verdachter dat de huisleverancier van wagens voor die vervanging mocht instaan."

Over het geboortebos had Anthony Dumarey lovende woorden: "Dit is een aantrekkelijk stukje groen geworden. Helaas, het is ook aantrekkelijk voor honden die daar hun boodschap doen. Baasjes laten het na de hondenpoep op te ruimen."

"Het is zeker niet de bedoeling dat het geboortebos een hondentoilet wordt. Ik deel dan ook uw bezorgdheid; we willen allemaal een propere stad. Bij inspectie werd daar echter geen hondenpoep aangetroffen, wel op de historische site er naast", wist schepen van Milieu Ulrike Vanhessche (SP.A).

"Nochtans wordt de bevolking met onze actie BOOMM op allerlei manieren gesensibiliseerd. We zullen er ook vuilnisbakken plaatsen en hopen dat iedereen doet wat gevraagd wordt."

