Voorrang voor vissers in Zeemanshuis Godtschalck

Het Zeemanshuis Godtschalck heeft een heel eigen voorrangssysteem. Vissers en hun weduwen genieten voorrang en dat zijn momenteel 18 van de 75 bewoners. Op de acute wachtlijst staan nog acht mensen die aan de voorrangsregels voldoen. "Zij komen automatisch vooraan op de wachtlijst", legt directeur Charlotte De Laere uit. "Zo is het voorzien in onze statuten en daaraan blijven we trouw."