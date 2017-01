Voormalig caféhouder en muzikant Luc Saeys uit Oostende overleden

Luc - Lucien - Saeys speelde een tijdje bas bij de rockgroep Rebelge. Zo'n 25 jaar geleden stond Luc achter de toog van respectievelijk de 88 en The Graffiti. Zijn eerste kroeg zag in 1980 het levenslicht in de Kleine Weststraat. "Punkliefhebbers liepen in die tijd verloren in Oostende", liet hij een tijdje terug optekenen in een interview.

