Voedingscoach Sandra Bekkari is onze West-Vlaming van het Jaar 2016

Deze week kreeg ze bovendien te horen dat NMD2 genomineerd werd voor een prestigieuze World Gourmand Award én dat ze zelf verkozen werd tot West-Vlaming van 2016 door de lezers van Krant van West-Vlaanderen en kijkers van Focus/WTV. "Ik heb soms moeite om te geloven dat dit écht gebeurt", vertelt ze daarover in KW deze week.

Sandra blikt terug op het voorbije jaar voor zichzelf - "net doordat het professioneel zo hectisch was, genoot ik extra van de momenten met mijn gezin samen" - en de wereld - "het is moeilijk om ons niét te laten leiden door angst". Maar ze breekt vooral ook een lans voor een gezonder levensstijl: "Eten moet gezellig en leuk zijn, maar dat kan ook op een gezonde manier."

