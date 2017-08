Vluchtelingenwerk Vlaanderen kleedt Vissersmonument in Oostende aan als vluchteling

Onder meer de kotmadam in Leuven, de mijnwerker in Genk, de gebroeders Van Eyck in Gent en het Vissersmonument in Oostende werden aangekleed met een reddingsvest en een rugzak met daarin enkel wat praktische voorwerpen, zoals water, een treinticket, een dekentje en een paspoort. Ook standbeelden in Brussel en Mechelen werden omgevormd tot vluchtelingen. "Met deze actie willen we aantonen hoe het is om je thuis te moeten achterlaten", zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "Stel je eens voor dat je jouw hele hebben en houden zou moeten meenemen in een rugzak. Praktische zaken zoals schoenen, kledij, paspoort en geld liggen voor de hand om in te pakken, maar wat met je spullen die een emotionele waarde hebben? "

De actie vormt een oproep om deel te nemen aan de Refugee Walk. Dat is een 40 kilometer lange wandeltocht waarbij deelnemers geld inzamelen voor mensen op de vlucht. Vorig jaar brachten 700 deelnemers 210.000 euro in het laatje. Vluchtelingenwerk Vlaanderen hoopt dit jaar op minstens 1.000 deelnemers en 300.000 euro. Volgens de ngo vindt momenteel "de grootste mondiale vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog" plaats. "Elk jaar drijft geweld, oorlog, vervolging en wanhoop tienduizenden mensen weg uit hun eigen huis", klinkt het. Inschrijven voor de Refugee Walk kan op www.refugeewalk.be.