Vluchteling uit Torhout wandelt Dodentocht voor kinderen in opvanghuis

Op de vlucht voor de oorlogsgruwel in zijn land arriveerde Syriër Amin Hmidi (28) in de zomer van 2015 na een helse en levensgevaarlijke tocht in Torhout. Precies twee jaar later waagt hij zich vrijdag in Bornem aan de Dodentocht en dit ten voordele van de negen kindvluchtelingen in Hejmo, het opvanghuis van S.O.S Kinderdorpen in Kraainem.

Amin is er sinds een jaar voltijds aan de slag als begeleider en stapt de 100 kilometer samen met twee collega's. "Die 100 kilometer staan symbool voor de duizenden kilometers die de kinderen in Hejmo hebben afgelegd om hier te geraken", vertelt Amin. "Ik wil deze kinderen een hart onder de riem steken en de problematiek van de kindvluchtelingen onder de aandacht brengen."

"Maar ik heb ook een persoonlijk motivatie. Op mijn tocht naar België heb ik ook vele honderden kilometer gewandeld, tot mijn voeten erbij bloedden. Nu ben ik benieuwd of ik nog altijd in staat ben om 100 kilometer te wandelen. De schoenen waarmee ik naar België ben gekomen heb ik bewaard als aandenken en ik zou ze voor de Dodentocht opnieuw willen dragen. Al neem ik zeker ook een reservepaar mee. Tijd om te oefenen voor de tocht had ik helaas niet."

Na zijn aankomst in Torhout vond Amin onderdak in het Sociaal Huis in Torhout. Toen hij na een lange zoektocht vast werk vond bij S.O.S Kinderdorpen verhuisde hij naar Brussel maar een viertal maanden geleden keerde hij terug naar Torhout waar hij nu samen met zijn broer op een appartement in de Werkenstraat woont. "Ik doe mijn job heel graag en ben heel blij dat ik iets kan terugdoen. Al is het zeker niet evident om dagelijks met de trein naar Brussel te sporen. Op sommige dagen werk ik tot middernacht, maar dan kan ik gelukkig bij vrienden in Brussel logeren. Ik werk in Hejmo met kinderen uit Afghanistan en Afrika. We brengen hen allerlei vaardigheden bij, helpen hen bij hun huiswerk en leren hen ook Nederlands spreken. Zelf ben ik het Nederlands al behoorlijk machtig, maar in september wil ik in Brugge starten met lessen om het nog beter te kunnen spreken. Ik begin dan ook aan een cursus Frans, want in Brussel is dit een taal die je maar beter onder de knie hebt."

Amin denkt nog vaak terug aan zijn leven in de Syrische stad Aleppo. Voor de burgeroorlog uitbrak studeerde hij er geografie aan de universiteit. "Mijn ouders gaven hem de mogelijkheid om naar België te vluchten. Ik mis hen enorm en droom ervan om ook hen tot in België te krijgen. Ze vertoeven momenteel in Turkije en ik heb een visum voor hen aangevraagd. Ik wens dat zij ook ooit de rust en veiligheid van een stad als Torhout mogen ervaren."

