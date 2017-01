Vleteren: "Het zit in me om mensen te helpen"

"Op mijn werk in het gemeentehuis heb ik mij altijd honderd procent ten dienste gesteld van de bevolking van Vleteren", vertelt Erna. "Het zorgt ervoor dat ik in Westvleteren elke inwoner ken en ook het grootste deel van de andere Vleterenaars heb ik wel eens gesproken. Ik ben in elk geval enorm blij met de titel van Krak van Vleteren. Het is een gevoel van respect en waardering voor het werk dat ik vele jaren gedaan heb en nog altijd doe. Het zit in me om mensen te helpen en ik ben heel blij met de erkenning van anderen. Het is niet evident om stemmen te krijgen en ik ben iedereen enorm dankbaar."

