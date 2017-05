Vlamertingenaar krijgt nieuwe auto dankzij Radio 2-programma

Drie jaar geleden kocht Francis Rambour uit Vlamertinge een nieuwe Peugeot 308, maar het bleek al vlug om een spookauto te gaan. Deuren weigerden automatisch open en dicht te gaan, het alarm ging zomaar - zelfs tijdens het rijden - af en ook de richtingaanwijzers kregen kuren. Francis bracht zijn wagen tientallen keren binnen in de garage waar hij de wagen kocht, maar zelfs de knapste koppen van Peugeot kregen het probleem niet opgelost. Volgens de garantieregels heeft de klant op dat moment recht op een nieuwe wagen, maar daar gaf Peugeot geen gehoor aan.

Oplossing in andere garage

Na drie jaar richtte Francis zich dan ook tot het Radio 2-programma 'De Inspecteur', dat Peugeot nog eens op de wetgeving wees en om een snelle oplossing vroeg. Drie herstelbeurten later bleek het probleem echter nog altijd niet opgelost. Uit pure wanhoop trok Francis naar een andere garage in de buurt: Duran in Ieper. Daar werd wél voor een oplossing gezorgd, ondanks het feit dat hij daar de wagen niet gekocht had. Francis kreeg een gloednieuwe Peugeot 308 en hoeft alleen de opties bij te betalen die hij op z'n vorige wagen nog niet had.