Vlaams minister Ben Weyts stelt inspiratiegids Toerisme Vlaanderen voor in Zwin

De Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts zet in de gids de familievriendelijke troeven van Vlaanderen in de kijker. "Vlaanderen heeft veel te bieden maar het brede aanbod is nog niet bekend genoeg", aldus de minister. "De informatiebrochure geeft een familievriendelijk beeld van Vlaanderen met een greep uit talloze eet- en logeeradressen, musea en praktische voorzieningen voor jong en oud. Vlaanderen is de perfecte uitvalsbasis voor verrassende uitstappen, actieve fietstochten en unieke bezienswaardigheden.

De nieuwe gids in ingedeeld in twee hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk gaat de aandacht naar zes kunststeden, waaronder Brugge. Het tweede hoofdstuk gaat naar drie regio's, waaronder de kust. De gids is vanaf nu gratis verkrijgbaar bij alle balies van Toerisme Vlaanderen.

(DM)