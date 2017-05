Vinkensport in regio Waregem bedreigd door sluiting cafés

Het aantal vinkeniers is in Waregem, Wielsbeke en Deerlijk teruggezakt tot minder dan de helft van een kwarteeuw geleden. Jazeker, de kweek van de vogels is lastig en de jeugd vindt niet goed de weg naar de 'reke', maar er is ook een minder voorspelbare reden: de sluiting van een rist typische volkscafés.