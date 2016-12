Vijf tips om het nieuwe jaar goed in te zetten

1. Brugge zingt van oud naar nieuw

Wie de overgang van oud naar nieuw wil maken in een waar volksfeest moet zaterdagavond in Brugge zijn. Vanaf 22u45 kan je er terecht op 't Zand om mee te brullen met de beste hits van afgelopen jaren onder leiding van 'dirigent' Nico Blontrock en een gelegenheidskoor. Om klokslag middernacht is er een spectaculair vuurwerk voorzien waarna de festiviteiten zich kunnen doorzetten.

2. Vuurwerk in Oostende

Stad Oostende zet de traditie verder door een fantastisch vuurwerk af te steken bij de jaarwisseling. Het zogenaamde sylvestervuurwerk wordt afgevuurd vanaf het strand en trekt jaarlijks duizenden feestvierders. Ook in andere badplaatsen zoals Koksijde en Nieuwpoort wordt een spetterend vuurwerk voorzien.

3. Het nieuwe jaar rustig inzetten in Kortrijkse Wu Wei

Hoeft al dat feestgedruis voor jou niet en zet je het jaar liever op een rustige manier in? Dan vind je misschien wel je gading in de Kortrijkse zaak Wu Wei. Je kan er oud naar nieuw vieren in een belevingsavond in de wellness. Met andere woorden: je viert oud naar nieuw rustig in zwembroek, badpak en badjas.

4. FEESTEN FEESTEN FEESTEN!!

Wie op oudejaar wil feesten en dansen, kan natuurlijk terecht op de talrijke feestjes in onze provincie. Wie in stijl wil feesten, zal ongetwijfeld zijn gading vinden op New Years Eve Deluxe '17 in Oostende. Je kan er feesten in drie verschillende zalen in de Kursaal, elk met zijn eigen muziek en sfeer. Ook in Roeselare zal er stevig gedanst worden op Club Fever NYE 2016. Wat maakt deze party uniek? Dat er een leeftijdsgrens ingevoerd wordt van 18 jaar. Zie je het dus niet zitten om omringd te worden tussen 15- en 16-jarigen op de dansvloer? Geen probleem. Dan ga je toch gewoon naar Roeselare.

5. Ontkateren in de Noordzee op nieuwjaarsdag

Op nieuwjaarsdag ontwaken is voor velen geen pretje. De meesten duiken immers na al dat gefeest met een glaasje te veel het bed in. Wil je die zware kop van je afgooien? Dan doe je toch gewoon mee aan de Nieuwjaarsduik in Oostende. Met duizenden tegelijk het ijskoude water van de Noordzee inrennen... Een betere remedie tegen een kater is er niet!