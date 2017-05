Vierde windmolenpark op zee voorziet 180.000 gezinnen van elektriciteit

Woensdagmiddag werd vanuit Oostende officieel Nobelwind, het vierde windmolenpark op onze Noordzee, opgestart. Het park ligt op 47 kilometer voor onze kust en bestaat uit 50 windturbines. Het is meteen het derde park waarin de Colruyt Group investeert, na Belwind en Northwind. De windturbines van Nobelwind zijn goed voor de elektriciteitsvoorziening van 180.000 gezinnen. Het park zelf werd in één jaar tijd gebouwd, nadat in 2014 de nodige vergunningen binnen waren. De investering voor Nobelwind bedraagt 600 miljoen euro. De bouw zelf werd gerealiseerd vanuit Oostende, waar de onderdelen voor de bouw van de windmolens vertrokken en Parkwind haar hoofdzetel heeft. De elektriciteitskabel komt aan land in Zeebrugge.

Knowhow

De NV Parkwind overkoepelt de drie nu operationele windmolenparken vanaf de ontwikkeling over de bouw tot het onderhoud. "Met de knowhow die we bij de bouw van de parken in onze Noordzee hebben opgestoken, willen we nu als één van de koplopers in de offshore windenergie onze technologie ter zake in het buitenland slijten. Niet alleen in Europa, maar ook in Azië en Amerika", zegt co-CEO François Van Leeuw.

(ML)