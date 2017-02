Vier vijfde van West-Vlamingen zoekt liefde binnen eigen provincie

Het zijn trouwens niet alleen de West-Vlamingen die een partner van dezelfde provincie aan de haak slaan: ook Antwerpenaren (75 procent), Limburgers (73 procent) en Oost-Vlamingen (72 procent) wonen vaak samen met provinciegenoten. Over de taalgrens hokken dan weer inwoners van Luik (73 procent), Henegouwen (67 procent) en Luxemburg (58 procent) graag samen.

Waals-Brabanders gaan dan weer het vaakst op zoek naar de liefde buiten de provincie: slechts ongeveer een vijfde woont samen met een partner uit dezelfde provincie. Zij zoeken hun partners vooral in Brussel (23 procent) en Henegouwen (18 procent). Ook in Vlaams-Brabant papt slechts de helft van de inwoners aan met een provinciegenoot. Daarnaast vallen vooral Antwerpenaren in de smaak bij Vlaams-Brabanders (13 procent).

(Belga)