VIDEO Warmathon in Brugge levert 65.000 euro op voor Music For Life

De Warmathon kadert in de actie Music For Life van Studio Brussel. Van 14 tot 20 uur zouden zo'n 6.500 lopers hun beste beentje voorzetten. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel. Burgemeester van Brugge Renaat Landuyt (SP.A) gaf het goede voorbeeld en ging als een van de eersten van start. Rond het parcours, dat start in het Minnewaterpark en in totaal 2,6 kilometer lang is, waren verschillende drank- en eetstandjes voorzien.

(MM - Foto MM)