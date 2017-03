VIDEO Vrouw uit Lauwe trakteert haar jarige zus op een winkelkarquiz: "Altijd al mijn droom geweest"

Yasmine Donckels, uitbaatster van Café o Lait, wilde haar zus dit jaar extra in de watten leggen ter ere van haar vijftigste verjaardag. Daarom organiseerde ze vorig weekend een verjaardagsfeestje met familie en vrienden voor haar zus Sybille Donckels, die ook werkt bij Café o Lait. "Ik deed een cadeautje open en er zat een klein winkelkarretje in", vertelt Sybille. "Het is altijd al mijn droom geweest eens mee te doen aan de winkelkarquiz zoals op tv", glundert ze.

Yasmine vertelde haar verrassing aan Select in Lauwe en vroeg of zij het niet zagen zitten om mee te werken. Van het een kwam het ander en zondag waren Sybille, familie en vrienden te vinden in Select om de winkelkarquiz te doen. Ze beantwoordde drie vragen en mocht één minuut door de winkel racen en zo veel mogelijk meenemen. "Ik vond het super om te doen, ik had het totaal niet zien aankomen", vertelt Sybille verrast. "Ik liep daar in de winkel en ik pakte wat ik vond, onder andere pampers en ook cava", lacht ze. "Dit eens kunnen doen, was mijn droom", besluit ze.

(TDL)