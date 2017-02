VIDEO Volle kathedraal neemt afscheid van Ieperse klaroenblazer Antoon Verschoot

De Sint-Maartenskathedraal zat donderdag helemaal vol voor de afscheidsplechtigheid van Toontje, zoals hij werd genoemd door de Ieperlingen. Antoon startte als klaroener in 1954 en blies meer dan 12.500 keer de Last Post onder de Menenpoort. Op 12 december 2015 blies hij voor het laatst de Last Post, nadat hij te kampen kreeg met gezondheidsproblemen. In februari vorig jaar werd hij verkozen tot ereburger. Tijdens zijn carrière kreeg Antoon heel wat nationale en internationale onderscheidingen en er waren naast veel Ieperlingen ook heel wat buitenlanders aanwezig op de begrafenis.

