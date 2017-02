VIDEO Papa blikt clip in met twee zonen en belooft cadeau bij 1.000 views

Net als vele andere papa's en mama's maakt ook Yves Verleysen uit Tielt tijdens vakantieperiodes al eens wat extra tijd vrij om 'iets speciaals' te doen met de kroost. Maar waar dat in sommige huishoudens misschien beperkt blijft tot een gezelschapsspel, een stevige winterwandeling of een gezamenlijke strijd in een of andere computergame, zoeken ze het ten huize Verleysen doorgaans wat spectaculairder. In het verleden werd er zo al eens een raket gebouwd en een boek gemaakt. "Ik vraag dan 'wat gaan we nu eens doen?', maar eigenlijk doen we stiekem dingen die ik zelf vooral heel graag zou doen", bekent Yves. "Mijn zonen zijn eigenlijk gewoon partners in crime, maar ze vinden het best."

De voorbije kerstvakantie trokken de Verleysens de muzikale kaart en maakten ze een hip-hopnummer met bijhorende videoclip. Onder de naam 'Wild, Wilder & Wildernis' geeft Yves het beste van zichzelf in de 'Otto Blues', terwijl de zonen Cas (10) en Cyr (bijna 8) zich uitleven op drums, gitaar & draaitafel. Met de hulp van enkele technisch onderlegde vrienden klinkt het best professioneel en ziet het er ook allemaal goed uit. De clip staat op YouTube en als ze daar de kaap van 1.000 views ronden, krijgen de broertjes een Lego-doos cadeau, zo beloofde papa Yves, frontman van 'Wild, Wilder & Wildernis'. En moederlief? "Zij laat ons doen", lacht Yves. "Ze werkt niet tegen en zorgt dat we warm eten op tafel krijgen. "

Bekijk vooral de clip en wie weet tillen we het aantal views over de 1.000. En dan gaan er twee jongetjes in Tielt super blij zijn.

(FV)