VIDEO Olivier Senesael uit Veurne wint publieksprijs op Mister Tattoo Belgium

Olivier Senesael, die zijn roots heeft in Veurne en Koksijde en beroepshalve aan de slag is bij Nail's Tattoo & Piercing in Oostende, won zaterdagavond de eerste editie van Mister Tattoo Belgium in Brussel. Hij won de publieksprijs met de meeste stemmen en sms'en, goed voor een totaal van 3.437. "Het gevoel dat er zoveel mensen achter je staan, je volgen in je passie en je steunen in dat avontuur... dat gevoel is onbeschrijfelijk", reageert de winnaar.

"Fabrizio is de welverdiende winnaar van de jury en heeft de titel van Mister Tattoo Belgium 2017 behaald. Ik heb de publieksprijs gewonnen; Daarom mag ik op reis naar Miami, mijn droombestemming", aldus nog Olivier Senesael.

(MF)