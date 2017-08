VIDEO Nederlanders geven zich uit als ex-speler en raken gratis stadion Club Brugge binnen

Uit het YouTube-filmpje blijkt dat Joost en Julius, die onder de naam 'Gierige Gasten' op regelmatige tijdstippen filmpjes online plaatsen, eerder al tweemaal probeerden een stadion binnen te glippen zonder geldig toegangsbewijs. Maar eerdere pogingen bij NEC en Club Brugge als respectievelijk reporters en mascotte mislukten.

Deze keer deed Joost zich voor als ex-speler René Eijkelkamp, een Nederlander die van 1993 tot 1995 voor blauw-zwart voetbalde. Met een simpel mailtje - met een vervalst e-mailadres - naar de ticketdienst kreeg hij twee kaartjes voor de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League van vorige week woensdag tegen het Turkse Istanbul Basaksehir. Even leek het nog te mislukken aan de toegangspoort, maar uiteindelijk slaagden de twee vrienden er toch makkelijk in om de wedstrijd gratis bij te wonen.