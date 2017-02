VIDEO Maxim (en zijn vriendjes) op bezoek bij de brandweer van Heule

Eind januari viel bij de brandweer een mooie nieuwjaarskaart in de bus, vergezeld van een brandweerwagen gemaakt uit strijkparels. De afzender wenste de brandweerlui een gelukkig nieuwjaar en bedankte hen voor alles wat ze doen.

Een gebaar dat door de brandweerlui erg geapprecieerd werd. Probleem was echter dat op de kaart geen contactgegevens of naam te vinden waren. De brandweerlui plaatsten daarom een oproep op hun Facebookpagina om de afzender te vinden. Via een gemeenschappelijke kennis kwamen de brandweerlui in contact met de ouders van Maxim en werd een datum vastgelegd voor een bezoek en rondleiding in de kazerne. Die vond donderdagavond plaats.

Maxim bracht een aantal medespelers van voetbalclub KRC Bissegem mee, samen met hun ouders. De brandweerlui verzorgden eerst een rondleiding en uitleg doorheen de kazerne, waarna het tijd werd om buiten als een volleerde brandweerman te blussen en mee te rijden met een brandweerwagen. Na afloop van de rondleiding kregen Maxim, broer Milan en hun ouders nog een rookmelder overhandigd. Zowel voor kinderen, hun ouders en de brandweerlui was het hoe dan ook een leuke en leerrijke avond.

(NDZ)