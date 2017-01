VIDEO Lichaam van verdwenen jongeman gevonden aan de Kruisvest

De zoekactie kwam er na de aangifte van een heel onrustwekkende verdwijning. Een 21-jarige jongeman is verdwenen na een avondje stappen, waarbij nogal wat alcohol en drugs werden genuttigd, samen met een vriend. Het duo zou nog naar de Mayflower gaan en volgde een traject langs de vesten. Een van de twee werd zaterdagochtend slapend aangetroffen op het dek van een woonboot, met een black-out. De andere man werd niet aangetroffen. Vermoedelijk zijn beiden op de woonboot willen klimmen en is de twintiger in het water gesukkeld.

De cel vermiste personen heeft de zoekactie in Brugge zondagavond stopgezet. De jongeman werd niet gevonden. De sonar had twee plaatsen aangeduid waar iets lag, maar het bleek in beide gevallen om oud ijzer te gaan. Het was echter te donker geworden om verder te zoeken. Maandag staat er een nieuwe actie gepland.

Zondagavond stuurde de federale politie een opsporingsbericht de wereld in. Het gaat om de 21-jarige Henrik Van Dale uit Brugge. Hendrik is normaal gebouwd en is ongeveer ongeveer 1,80 meter lang. Hij is kaal geschoren. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkere vest, een donkere broek en een zwart T-shirt met Bob Dylan erop.

Maandagochtend werd de zoekactie opnieuw opgestart.

