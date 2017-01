VIDEO Kortrijks topmodel brengt moedige getuigenis over haar interseksualiteit

Hanne groeide op in Kortrijk maar verhuisde op haar zeventiende naar de States om er een carrière als mannequin uit te bouwen. Met succes, want intussen is ze één van de meest gevraagde en bekendste topmodellen. Tegenwoordig woont ze ook in New York. Hanne werd geboren met het androgeen ongevoeligheidssyndroom (AOS), wat inhoudt dat een vrouwelijk lichaam wordt gecombineerd met mannelijke XY-chromosomen. Haar inwendige teelballen daalden niet in en werden, toen ze 10 jaar was, zonder haar toestemming operatief verwijderd. In USA Today vertelt ze waarom. "Ze zeiden dat ik anders kanker kon krijgen en ook niet zou opgroeien als een normaal meisje. Later besefte ik ook dat ik nooit kinderen zou kunnen krijgen."

Dat ze daar toen niet zelf over kon beslissen, vindt ze op vandaag eigenlijk onvoorstelbaar. Terwijl de praktijken - 'mishandeling' noemt zij het ronduit - nog altijd gebeuren. Dat legt ze ook uit in een filmpje dat ze op het web gooide. "Kinderen met AOS moeten vandaag zelf kunnen oordelen wat ze het liefste willen. Mij heeft het te veel pijn berokkend en daarom doe ik een oproep tot verandering. Laat intersekse personen zelf over hun lichaam beslissen." Interact, 'advocates for intersex youth', die ijvert voor meer inspraak voor minderjarigen in dergelijke belangrijke keuzes, is dan ook een organisatie die ze ten volle steunt. "Doneer asjeblief voor Interact", besluit ze.

Op haar achttiende liet de Kortrijkse trouwens wel haar vagina reconstrueren. Het weerhield haar er ook niet van om het tot een internationaal bejubeld topmodel te schoppen. Haar 'coming out' gaat intussen de wereld rond.

(FJA)