VIDEO Kletsnatte burgemeesters van Zulte en Waregem geven supporters Essevee goede voorbeeld

Sebastien Dewaele van Preuteleute en Eigen Kweek is een trouw supporter van het weireldploegsje van Marc Coucke en roept de achterban alvast op om massaal naar Brussel af te zakken. Hij heeft ook een boodschap voor de tegenstander... Eerder had zijn 'rivaal' Han Coucke hem al dit filmpje opgesulferd.

Leuk, denk je dan, maar Han 'Solo' Coucke gaat nog een stapje ver. Hij dook de Gaverbeek in op de hippodroom van Waregem. Niet 'solo' deze keer, maar met de burgemeesters van Waregem en Zulte aan zijn zijde. Goed voor deze heerlijke beelden... die er hopelijk in één take op stonden.

(FJA)