VIDEO Gedaan met privébewaking op snelwegparkings in Jabbeke en Mannekensvere

Zaakvoerder Filip de Vreese van de Vreese Transport uit Wortegem-Petegem bijvoorbeeld zag de problemen met de illegale vluchtelingen, die zich verscholen in de laadruimte van zijn vrachtwagens, smelten als sneeuw voor de zon toen er privébewaking werd ingezet. Maar amper zijn de grootste problemen op dat vlak van de baan, of minister Ben Weyts besluit het project stil te leggen. Uit budgettaire overwegingen, zo duidt hij in het VTM Nieuws, want tot nu toe kostte de bewaking al 200.000 euro. Maar, zo voegt hij er wel aan toe, mocht blijken dat de mensensmokkel langs deze weg hervat, dan kan de draad van de bewaking zeker opnieuw worden opgepikt.

(FJA)