VIDEO Els Defour leest al 15 jaar wekelijks KW voor in woonzorgcentrum

Els Defour (39) werkt al sinds 1998 als ergotherapeute in wzc Maria Rustoord. "Ik heb een 45-tal bewoners onder mijn hoede en die probeer ik op een erg creatieve manier een zinvolle dagbesteding te bezorgen", legt ze uit. "We doen uitstapjes, spelen kaart of gezelschapsspelletjes, er is een quiz en bingo... noem maar op."

Een van de meest in het oog springende activiteiten is echter haar stokpaardje op vrijdag. "Dan lees ik voor uit De Weekbode Izegem", glundert ze. "En dat doe ik al vijftien jaar lang. Onze bewoners zijn vooral geïnteresseerd in overlijdens, geboorten, huwelijken... Ik lees niet iedere tekst van a tot z voor, maar op bepaalde momenten betrek ik hen erbij. Ik vraag hen bijvoorbeeld of ze een bepaalde persoon kennen."

"Onlangs kwam er een gesprek op gang over die bomenkap in het kasteelpark. Dan lees ik die tekst helemaal voor, zodat ze beter zijn geïnformeerd. Ze beginnen onderling ook wel eens te discussiëren over een onderwerp. Het is een routine geworden, maar de mensen willen het zelf. Op die manier zit er structuur in hun leven en weten ze dat het vrijdag is, de KW-dag."

