VIDEO Elke dag worden twee mensen aangereden door gocart langs de kust

Het verhaal staat maandag te lezen in Het Laatste Nieuws.De spoeddiensten aan de kust krijgen elke dag één tot twee mensen over de vloer die aangereden zijn door een gocart, segway of hovercraft. "Meestal gaat het om kneuzingen of schaafwonden", klinkt het. In elke badstad heerst er echter een verschillend verkeersreglement. Van een gedoogbeleid in Oostende tot verboden op de zeedijk van Nieuwpoort, Koksijde en De Panne. Gouverneur Carl Decaluwé pleit voor een algemeen reglement voor alle kustgemeenten, maar bij het kustburgemeestersoverleg zijn ze daar niet voor te vinden.

(JL)