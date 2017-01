VIDEO Bekijk een simulatie van de 'Dawson Duel', de nieuwe attractie in Bellewaerde

Bezoekers zullen vanaf het voorjaar 2017, na een wandeling tot 25 meter hoog, al racend tegen elkaar in sledes de afdaling kunnen maken. "De naam van de nieuwe attractie is gelinkt aan Dawson City, een stad in de Yukon regio van Canada", zegt directeur Stefaan Lemey. "De stad is onlosmakelijk gelinkt aan de Klondike Gold Rush. Elke februari is Dawson City een belangrijk rustpunt halfweg in de Yukon International Sled Dog Race. Deelnemers aan het evenement moeten verplicht 36 uur rust inlassen, alvorens het tweede deel van 's werelds zwaarste hondensledewedstrijd aan te vatten. Het is dus een echt duel om deze fantastische wedstrijd uit te rijden. Met deze kleine geschiedenis in het achterhoofd en de verschillende overlappingen in het park met de Canadazone, de Yukon Jack General Store, de stunt & dive show..., is de naam Dawson Duel de perfecte naam voor deze unieke attractie."

"De wandeling naar de toren tot op een hoogte van 25 meter is voor velen al een duel op zich", vervolgt Stefaan. " De toren kan dan weer gezien worden als een rustplaats waar de bezoekers genieten van het uitzicht, vooraleer ze het tweede deel van de challenge aanvatten. Een duel op sledes waarmee ze aan sneltempo tussen de bomen racen naar de finish."

Met de komst van Dawson Duel heeft Bellewaerde meteen een dubbele Europese primeur te pakken. Voor het eerst zal er in Europa een duellerende Alpine Coaster gebouwd worden, die bovendien niet op een natuurlijke helling is geplaatst.

"De attractie zal bestaan uit twee sporen die evenwijdig naast elkaar de afdaling maken. Hierdoor kunnen de bezoekers met elkaar in duel gaan in een spannende race tot op de begane grond", legt Stefaan uit. "Vooraleer de bezoekers dit duel kunnen aanvatten, staat hen nog een adembenemende tocht naar boven te wachten. Via een unieke wandelbrug zullen de families tussen de boomtoppen aankomen in een imposante toren van 25 meter hoog."

Voor de bouw van de attractie doet Bellewaerde beroep op heel wat lokale bedrijven en eigen diensten. "Dagelijks werken zo'n 30 technici en arbeiders om de attractie op tijd klaar te krijgen in het voorjaar van 2017. Een uitdagend duel dat ze aangaan met tal van factoren zoals het gure winterweer en de strakke timing."

Voor de ontwikkeling en bouw van deze attractie is een investeringsportefeuille van 4 miljoen euro voorzien. "Deze unieke attractie is op maat ontworpen voor ons familiepubliek, waarbij zowel de wandeling naar de 25 meter hoge toren als de race naar beneden een uitdagend duel zijn," aldus Stefaan Lemey. "De investering in deze attractie is één van de grootste sinds 1999 en benadrukt het vertrouwen van ons moederbedrijf Compagnie des Alpes in Bellewaerde."

(TOGH)