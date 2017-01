Het hele stukje kunst- en vliegwerk werd ook gefilmd en belandde bij VTM Nieuws. Die contacteerden ook de politie van Brugge. Daar klinkt het dat er over basejumpen niets in het politiereglement staat en het strikt genomen dan ook niet strafbaar is, maar dat de persoon in kwestie wellicht wel een andere inbreuk heeft moeten plegen om helemaal bovenaan de toren van het Belfort te raken.

