Veurne: "De stad moet veel groener worden"

Bart en Jens Goudeseune engageren zich elk in een zelfgekozen gebied om zelf regelmatig zwerfvuil op te ruimen, maar ze organiseren ook zwerfvuilacties om de hele gemeenschap en het stadsbestuur wakker te schudden. "Het is vijf voor twaalf om het laatste stukje natuur en de bedreigde fauna en flora in Veurne te redden", klinkt het bij het duo.