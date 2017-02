"In de moslimgemeenschap is het blijkbaar de gewoonte om het lichaam zeer snel na de dood te begraven. We zullen met een delegatie van de school aanwezig zijn om onze steun te betuigen", zegt directeur Marc Slosse. In de school staat het rouwklasje ondertussen vol met tekeningen en steunbetuigingen. De kinderen brengen daar een laatste eerbetoon aan de overleden peuter.

(MM - Fotomontage TLG/BP)