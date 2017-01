Timothy had donderdagavond zijn dochter van acht nog afgezet bij haar mama, daarna hoorde niemand nog iets van hem. Naar eigen zeggen zat hij op hotel in Gent om zijn hoofd leeg te maken. Zondagavond kwam hij terug naar Oostende en stak zijn gsm op de lader, waarna hij zag dat iedereen naar hem op zoek was. Hij ging zich zelf aangeven bij de politie. De familie van Timothy was ongerust omdat hij niets van kledij bij zich had of ook maar iets had gezegd tegen zijn naasten.

(JRO)